Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 6 luglio 2022 al cinema

Taika Waititi ha parlato con Hype di come sia stato lavorare a Thor: Love and Thunder e alla serie HBO Max di Our Flag Means Death in contemporanea. LEGGI – Thor: Love and Thunder, il 6 luglio la proiezione evento ad Arcadia Cinema! Il regista, che nella serie interpreta Barbanera, ha definito l’esperienza un vero incubo: Questa è stata una delle rare occasioni in cui non sono stato io a decidere di mettermi in un mio progetto, me l’hanno chiesto. David Jenkins ha scritto Barbanera pensando a me, ma all’inizio ero troppo impegnato. Poi si è liberato un po’ di tempo e sono riuscito ad accettare, ero felice perché volevo davvero interpretarlo e mi sarebbe seccato se me lo fossi perso. Ha poi aggiunto: Facevo Barbanera di giorno e poi montavo Thor di sera assieme ad altre cose. Provavo a lavorarci dal set con capelli arruffati e barba, ma è stato un vero incubo organizzativo; alla fine ci siamo riusciti e forse è stato uno dei ruoli preferiti in assoluto perché non ho dovuto scriverlo io, quindi ho potuto metterci molto di me. L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate delle parole di Taika Waititi? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete anche seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

