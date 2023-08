Talk to me è il nuovo successo horror targato A24. I registi Danny e Michael Philippou hanno già parlato della possibilità di un sequel, ma è sul fronte di un prequel che la notizia è ben più consistente.

I due hanno infatti rivelato in un’intervista con The Hollywood Reporter di avere già il materiale per un intero prequel sul primo personaggio, Duckett, che appare posseduto.

Dice Danny:

Abbiamo già girato un intero prequel su Duckett. È raccontata attraverso la prospettiva dei cellulari e dei social media, quindi forse in futuro potrebbe uscire. Ma anche mentre scrivi il primo film non puoi evitare di scrivere scene per un secondo film. Quindi ci sono tantissime scene. La mitologia era così tanta e, sì, se A24 ci desse l’opportunità, non riusciremmo a resistere.

Talk to me arriverà in Italia il 28 settembre

