Andrea Romeo diha annunciato oggi alle Giornate Professionali di Cinema un listino ricco di “evasione e divertimento”, composto principalmente di acquisizioni francesi, a cui è stata affidata l’estate 2021 (in particolare con l’uscita della trilogia blockbuster Agente Speciale 117 con Jean Dujardin, che culminerà poi con il lancio del terzo film in contemporanea con l’uscita di No Time to Die ).

Ecco l’elenco dei film in arrivo:

NUEVO ORDEN di Michel Franco – AL CINEMA

COLLECTIVE di Alexander Nanau – AL CINEMA

MANDIBULES – DUE UOMINI E UNA MOSCA di Quentin Dupieux – 17 GIUGNO

AGENTE SPECIALE 117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA: MISSIONE CAIRO – di Michel Hazanavicius – 1 LUGLIO

AGENTE SPECIALE 117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA: MISSIONE RIO – di Michel Hazanavicius – 29 LUGLIO

AGENTE SPECIALE 117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA: ALLARME ROSSO IN AFRICA NERA – di Nicolas Bedos – anteprime 12 agosto – 30 SETTEMBRE

ALLONS ENFANTS – di Giovanni Aloi – 16 SETTEMBRE

LA PADRINA – Di Jean-Paul Salomé – 14 OTTOBRE

200 METRI – di Ameen Nayfeh – 28 OTTOBRE

MISTERO A SAINT TROPEZ – prossimamente

LA SIGNORA DELLE ROSE – di Pierre Pinaud – 11 NOVEMBRE

IL DISCORSO PERFETTO – di Laurent Tirard – 23 DICEMBRE

Adler Entertainment ha invece incluso molti eventi nel proprio listino per l’estate, e ha annunciato questi film in uscita nel 2021:

AMAZING GRACE di Sydney Pollack, Alan Elliott

GREAT WHITE di Martin Wilson

HATCHING di Hanna Bergholm

I MET A GIRL di Luke Eve

Mercoledì mattina a partire dalle 10 seguiremo la presentazione delle major su Twitch.