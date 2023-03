Tár: Todd Field racconta perché ha scelto Cate Blanchett e il loro rapporto sul set

Tár (LEGGI LA RECENSIONE), segna il ritorno dietro la macchina da presa di Todd Field e vede come protagonista Cate Blanchett, nei panni di una spietata direttrice d’orchestra. In un’intervista con Deadline, il regista ha rivelato perché ha scelto l’attrice per il ruolo:

L’ho già detto e lo ripeto: avevo incontrato Cate dieci anni prima di iniziare la stesura della sceneggiatura di Tár, era per un [altro] progetto, una sceneggiatura che Joan Didion e io avevamo scritto e che le avevamo mandato da leggere. Lei accettò di farlo e ci incontrammo a New York. E come vi dirà chiunque si sia seduto con Cate Blanchett per un’ora, è stato un incontro che ha cambiato la mia vita. Ha la capacità di guardare alla narrazione al di fuori di quella che sarebbe presumibilmente la sua funzione primaria come una delle più grandi interpreti della sua arte come attrice. La guarda come una regista, quindi l’incontro era più che tra pari. E io sono uscito da quell’incontro, anche se il film non è mai stato realizzato, così carico ed entusiasta di aver dialogato con lei. Probabilmente è per questo che è apparsa sulla mia scrivania quando ho iniziato a scrivere questo film e non se n’è più andata, anche se all’epoca non sapeva che lo stavo scrivendo per lei.