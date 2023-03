Tár: Todd Field racconta le sfide della complicata produzione del film

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Todd Field, regista di Tár (LEGGI LA RECENSIONE) ha avuto modo di raccontare le sfide della complicata produzione del film.

La pellicola vede Cate Blanchett nei panni della prima donna della storia a divenire direttrice di una delle più importanti orchestre tedesche. Ecco le parole del cineasta:

Ce ne sono state molte. Prima di tutto, come si fa a convincere un’orchestra di livello mondiale a concederti due settimane del suo tempo? A lasciarti entrare nella loro sede? A esibirsi e a recitare nel film? E come si fa a impiegare quel tempo molto limitato e a mettere in atto in qualche modo centinaia di impostazioni della macchina da presa in un periodo di tempo molto breve, tutte programmate in punti molto specifici in questo caso, con questa musica? È stata una sfida gigantesca per il team di produzione, per il direttore della fotografia Florian Hoffmeister e per tutti gli altri. Per non parlare di quello che ha dovuto fare Cate: salire sul palco dopo due brevi prove e comandare un’orchestra per ore, per giorni.

[Ma in generale] nulla è stato facile. Le location principali del film sono state certe solo all’ultimo momento. Berlino è una città molto difficile in cui girare, perché è una città molto viva, come può esserlo Parigi, dove ogni settimana suona il gong e ci sono proteste in strada, e non si sa mai quando la polizia sta per [bloccare] qualcosa. Con la troupe, c’è il rischio di rimanere bloccati dall’altra parte della protesta.