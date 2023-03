Nel 2019, ricorderete, Taron Egerton ha interpretato Elton John, cantante apertamente gay, nel biopic Rocketman (LEGGI LA RECENSIONE). L’attore aveva ricevuto molti elogi per la sua performance, mentre il film qualche accusa per questa scelta di casting, da parte di chi pensa che i ruoli LGBT+ non debbano andare a interpreti eterosessuali. Interpellato recentemente sulla questione dal The Hollywood Reporter, Egerton ha dichiarato di non aver mai pensato che ci debba essere una regola su quali attori possano ricoprire determinati ruoli.

Ecco le sue parole:

Sono cresciuto in una città molto liberale e un paio di miei amici intimi sono gay. Sento un’affinità con quella comunità. Non credo che ci debba essere una regola generale sul fatto che gli attori etero debbano interpretare ruoli gay. È molto facile per me dirlo da uomo etero, ma credo che sia un precedente che non valga la pena di creare.

Vi ricordiamo che a breve potrete ritrovare Egerton come protagonista di Tetris, pellicola in arrivo su AppleTV+ sulla storia del celebre videogame. Qui trovate il primo trailer, di seguito la sinossi:

“Tetris” racconta l’incredibile storia di come uno dei videogiochi più popolari di sempre sia arrivato a contagiare i giocatori più accaniti di tutto il mondo. Henk Rogers (Taron Egerton) scopre Tetris nel 1988 e decide di puntare tutto sul videogioco viaggiando in Unione Sovietica, dove unisce le forze con il suo inventore Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) per riuscire a portarlo all’attenzione delle masse. Basato su una storia vera, “Tetris” è un thriller ambientato all’epoca della Guerra Fredda, con personaggi ‘cattivi’ che fanno il doppio gioco, eroi improbabili e una corsa avvincente fino al traguardo.

FONTE: THR

