Da tempo i fan dei Marvel Studios sognano che Taron Egerton entri a far parte del franchise, magari nella parte di Wolverine: un’ipotesi per la quale lo stesso attore si è detto recentemente lusingato.

Ora, in un’intervista pubblicata dal New York Times in occasione del lancio della serie Black Bird, Egerton ha confidato di aver incontrato Kevin Feige per un potenziale ruolo nel franchise dei Marvel Studios. Un incontro che, almeno per ora, non ha prodotto nulla di concreto. Ma l’attore ha spiegato che c’è un ruolo a cui punta, ed è proprio quello di Wolverine:

Non penso sarebbe sbagliato dirlo. Sarei entusiasta ma anche colmo di apprensione, ovviamente, perché Hugh Jackman è così legato a questa parte che mi chiedo quanto sarebbe difficile per chiunque prendere il suo posto. Tuttavia, spero che se dovessero riportarlo sullo schermo mi diano questa possibilità.

Ricordiamo che attualmente non è in corso nessun casting, in quanto non sembra che i Marvel Studios abbiano alcuna fretta di reintrodurre Wolverine e gli X-Men nell’UCM (dopo la fugace apparizione di Patrick Stewart come Charles Xavier in Doctor Strange nel multiverso della follia). Tuttavia i Fratelli Russo recentemente hanno suggerito un nome che potrebbe prendere, a loro avviso, il posto di Hugh Jackman: Chris Evans.

