Taron Egerton parla dell’incontro con Kevin Feige di quattro anni fa

Dopo l’intervista in radio, Taron Egerton è tornato a parlare con Josh Horowitz del suo incontro con i Marvel Studios sulla possibilità di interpretare un personaggio nell’Universo Marvel.

L’attore ha ammesso di avere effettivamente discusso con il presidente dei Marvel Studios di un ruolo, ma non di Wolverine:

La realtà di fatti è che c’è stato tanto fan casting.

Ho partecipato a un incontro generale con Kevin [Feige] circa quattro anni fa, durante il quale gli ho detto che amo il cinema e che adorerei fare qualcosa. Lui mi ha detto che sarebbe bellissimo trovarmi un ruolo, ma dopo che me ne sono andato non abbiamo più parlato. Controllo le email ogni cinque minuti. C’è un personaggio che avevo menzionato in quell’incontro, ma non era Wolverine, quindi questo fa capire un po’ di cose. Non c’è niente di vero.