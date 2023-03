Qualche settimana fa, vi riportavamo la netta smentita di Taron Egerton alle voci che lo volevano come uno dei candidati a ereditare la parte di James Bond da Daniel Craig (qui le sue parole). Più recentemente, in un’intervista con The Telegraph, l’attore è tornato sulla questione, ribadendo di non aver ricevuto nessuna chiamata dai produttori della saga e spiegando perché in ogni caso non crede di “essere la scelta giusta” per il ruolo.

Ecco le sue parole:

Non credo di essere la scelta giusta. Devi essere davvero statuario per essere quel tizio. Ed è qualcosa per cui mi sto ancora impegnando. Ho sempre lottato con il mio peso. [Interpretare Bond] è un po’ come essere un ambasciatore del marchio oltre che un attore. Potrebbe essere molto divertente nel microcosmo, ma sono sicuro di aver letto che Barbara Broccoli ha detto che si tratta di un impegno di 15 anni. È comunque irrilevante quello che provo, perché posso dire che non ci sono state telefonate.

Da mesi, le indiscrezioni vedono Aaron Taylor-Johnson in cima alle preferenze dei Broccoli come nuovo James Bond. Di recente, per cercare di calmare le acque, la storica produttrice della saga di James Bond, Barbara Broccoli, ha smentito categoricamente la cosa (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Vi ricodiamo che potete invece ritrovare Egerton come protagonista di Tetris, pellicola in arrivo su AppleTV+ sulla storia del celebre videogame. Qui trovate il primo trailer, di seguito la sinossi:

“Tetris” racconta l’incredibile storia di come uno dei videogiochi più popolari di sempre sia arrivato a contagiare i giocatori più accaniti di tutto il mondo. Henk Rogers (Taron Egerton) scopre Tetris nel 1988 e decide di puntare tutto sul videogioco viaggiando in Unione Sovietica, dove unisce le forze con il suo inventore Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) per riuscire a portarlo all’attenzione delle masse. Basato su una storia vera, “Tetris” è un thriller ambientato all’epoca della Guerra Fredda, con personaggi ‘cattivi’ che fanno il doppio gioco, eroi improbabili e una corsa avvincente fino al traguardo.

Cosa ne pensate delle parole di Taron Egerton su James Bond? Lasciate un commento!

FONTE: The Telegraph

