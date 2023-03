Taron Egerton sulla possibilità d’interpretare Wolverine: “Quella nave è già salpata”

Ormai da anni, c’è chi ipotizza – o spera – che possa essere Taron Egerton il nuovo Wolverine del Marvel Cinematic Universe ed effettivamente la star di Kingsman, qualche anno fa, ha incontrato Kevin Feige per discutere del suo eventuale ingresso nel franchise anche se con un altro personaggio (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Anche perché, va detto, nel mentre sta per tornare in azione il vecchio Wolverine di Hugh Jackman in Deadpool 3.

Tanta acqua è passata sotto ai ponti da quel meeting col boss dei Marvel Studios e, a quanto pare, lo stesso Taron Egerton sembra aver perso interesse verso il prendere parte al Marvel Cinematic Universe.

L’attore ha recentemente dichiarato che:

Beh, la parte che hai citato (Wolverine) è in palio, ma ora sono troppo vecchio. Quella nave è già salpata. Tutta la faccenda di Wolverine, a prescindere da quello che dico rispondendo alle domande che mi vengono poste, viene trasformata in base ai desideri della gente. Non sarò io a interpretare Wolverine. Non c’è alcun segnale che indica verso quella direzione. E poi chissà… magari io stesso sono a un punto della mia carriera dove neanche lo desidero più. Mai dire mai, d’altronde amo quei film. Mi sono davvero divertito a guardarli negli ultimi 10, 15 anni, ma sai, magari adesso non sono più adatti a me. Ho superato quel momento in cui mi parevano la cosa giusta per la mia carriera. Mi è davvero piaciuto lavorare a Black Bird (la serie TV disponibile in streaming su Apple TV Plus, ndr.). Sono davvero elettrizzato al pensiero del mio prossimo progetto con Apple che comincerò a girare entro la fine dell’anno, Firebug, che non è il suo titolo definito ma è così che lo chiamiamo ora. Sto cercando di trovare progetti di questo tipo.

A fine marzo, troveremo Taron Egerton in streaming su Apple TV Plus con Tetris, il film diretto da Jon S. Baird (Stanlio & Ollio) e prodotto da Matthew Vaughn. Potete vedere il trailer della pellicola in questo nostro articolo.

