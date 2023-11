Come è stato creato lo stile visivo di Tartarughe Ninja – Caos mutante? Il regista Jeff Rowe ne ha parlato in una recente intervista con Deadline, discutendo della sua genesi.

Come raccontato durante la chiacchierata, tutto è partito da una domanda:

“Che aspetto avrà questo film? Quale sarà la sua identità visiva? Sarà come i fumetti delle Tartarughe? Come la serie animata? Come i film girati dal vivo?“. Le Tartarughe Ninja hanno avuto così tante manifestazioni nel corso delle generazioni, non c’è una versione definitiva. […] Perciò abbiamo pensato alla storia e ci siamo detti: “Riguarda degli adolescenti, sceglieremo degli attori adolescenti e li faremo recitare come veri adolescenti. E se anche il film sembrasse realizzato da adolescenti?“.

Abbiamo iniziato così a fare delle ricerche e c’è stato un giorno in cui tutto il reparto artistico ha portato i disegni che ognuno aveva fatto al liceo. Li abbiamo analizzati tutti ed è stato così divertente passarli in rassegna, rendendoci conto di cosa ci fosse dietro ogni disegno. Sono colmi di questa passione, perché da giovane pensi: “Realizzerò il disegno migliore che sia mai stato creato nella storia dell’umanità“. E cosa ne esce? Qualcosa di misero. Non è frutto di formazione artistica, è magnificamente imperfetto. Volevamo catturare quell’imperfezione magnifica anche per il nostro film. C’è voluto molto lavoro per prendere una squadra di artisti estremamente capaci e farli sentire a loro agio a disegnare facendo errori, come se non avessero mai imparato a disegnare. Alla fine ne è valsa la pena e il risultato è stato qualcosa che trovo molto espressivo, umano e ricco di passione.