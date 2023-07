In un lungo profilo del CEO di Paramount Pictures Brian Robbins pubblicato da Variety si parla del futuro del franchise delle Tartarughe Ninja, che a breve verrà rinnovato con l’uscita di Tartarughe Ninja: Caos Mutante.

Sviluppato nell’arco di quattro anni, il film d’animazione pesca a piene mani dall’impianto visivo stilizzato di un successo come Spider-Man: Un nuovo universo, ma sul fronte della scrittura è stato affidato a Dan Hernandez e Benji Samit e alla produzione troviamo Seth Rogen ed Evan Goldberg, due veterani del cinema “adulto”. Robbins spiega che nonostante l’uscita sia prevista per il 2 agosto, Paramount sta già lavorando non solo a un sequel, ma anche a una serie animata in due stagioni che Nickelodeon produrrà per Paramount+ e che servirà a collegare i due film. A doppiare la serie gli stessi attori dei film, il titolo sarà Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles.

Chi ha già visto Caos mutante afferma che il finale è aperto e che lascia intendere che un sequel sia in arrivo.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante: la trama

Dall’eterno adolescente Seth Rogen, il 30 agosto arriva al cinema Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi. In Italia Tartarughe Ninja: Caos Mutante uscirà il 30 agosto solo al cinema.

