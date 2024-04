La Paramount Pictures ha annunciato alla CinemaCon di essere al lavoro su un nuovo film del franchise live action delle Tartarughe Ninja basato sulla miniserie a fumetti Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

Alla sceneggiatura vi sarà Tyler Burton Smith mentre Walter Hamada si occuperà della produzione con la sua casa di produzione 18hz.

La miniserie, scritta dai creatori dei personaggi Kevin Eastman e Peter Laird, è uscita tra il 2020 e il 2022, ed è ambientata in un futuro distopico e oscuro in cui Oroku Hiroto, nipote di Shredder, guida New York City come despota totalitario. Hiroto ha ucciso tutte le Tartarughe Ninja tranne una, oltre al loro mentore Splinter. L’ultima Tartarugha vuole vendicare i fratelli brandendo tutte e quattro le iconiche armi…

Il fumetto esiste dal 1984, ed è stato adattato sia per la televisione che per il grande schermo negli anni novanta. Il film più recente è Tartarughe Ninja: Caos Mutante, che ha raccolto 180 milioni di dollari in tutto il mondo. Questa nuova versione live action è la prima a rivolgersi a un pubblico principalmente adulto.

Fonte: Variety

