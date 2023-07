Le tartarughe ninja stanno per tornare! Uscirà infatti il 30 agosto il nuovo film Tartarughe Ninja: Caos mutante in cui vedremo i quattro fratelli in una nuova versione adolescenziale. Per adattarsi a questo nuovo target (di pubblico e di personaggi) anche l’animazione è cambiata.

Jeff Rowe, autore e regista del film ha parlato con Variety proprio dello stile dell’animazione che ricorda i recenti Spider-Man: Un nuovo universo e I Mitchell contro le macchine.

Qualche anno fa, è arrivato Un nuovo universo che ha dimostrato come un film potesse essere contemporaneamente un’opera d’arte concettuale e un successo di critica e finanziario. Questo ha aperto molte porte e penso che abbiamo provato a cogliere la palla al balzo con I Mitchell e poi con Tartarughe Ninja ho provato a fare ancora meno compromessi. Abbiamo deciso che volevamo che questo film fosse esattamente come un’opera d’arte concettuale e volevamo che sembrasse decisamente umana e non generata dal computer. Questo significa fare cose abbozzate, imperfette, deformi. Ricordare il modo in cui disegni quando sei un bambino o un adolescente e la tua passione e il tuo entusiasmo nel fare arte non sono stati offuscati dallo studio dell’arte formale.

Conclude aggiungendo:

Si tratta di quel modo di disegnare prima che arrivi quella voce nella tua testa che ti dice: “Non fare quello. Quello non è come si disegna.” Volevamo realizzare un film che avesse quel livello di espressione senza limiti. E dunque c’è stato molta progettazione e dovevamo convincere molti artisti talentuosi che era okay fare degli errori e che quegli errori erano caratteristiche e non difetti.

Dall’eterno adolescente Seth Rogen, il 30 agosto arriva al cinema Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi. Tartarughe Ninja: Caos Mutante uscirà il 30 agosto solo al cinema.

FONTE: Comic Book

