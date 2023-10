In un’intervista video con GQ, Martin Scorsese ha avuto modo di riflettere sui principali film della sua carriera, a partire da Taxi Driver, cult con Robert De Niro uscito nel 1976. Ecco come è arrivato a dirigerlo:

Hollywood cominciava a pensare che il cinema indipendente di Brian De Palma potesse funzionare anche all’interno dell’industria. Eravamo tutti a Los Angeles e Brian mi ha introdotto Paul Schrader, sceneggiatore di Taxi Driver: Travis [il protagonista] deriva dalla sua visione, a livello più di psiche. Sono entrato in connessione con lui attraverso Memorie dal sottosuolo di Fëdor Dostoevskij: è stato illuminante. Così Brian ha letto lo script e me lo ha passato, dicendomi “io non posso farlo, ma forse tu puoi”. Non avevo abbastanza risparmi all’epoca per fare il film. Quando però loro hanno visto un montaggio iniziale di Mean Street , e in particolare Robert De Niro [interprete nel film di Johnny Boy], mi fanno: “probabilmente, con voi due riusciremo a realizzarlo”.

Scorsese poi riflette sulla messa in scena del film:

A livello visivo, l’obiettivo era far perdere l’equilibrio allo spettatore. La scena in cui Travis è al telefono [per chiamare Betsy], è così dolorosa che non si dovrebbe esserne testimoni. La camera dunque dovrebbe allontanarsi con una carrellata e non una panoramica, muovendosi completamente verso il corridoio, dove pensi che qualcuno arrivi, ma in verità non arriva nessuno. Siamo completamente soli, ma non vogliamo provare la profondità del suo dolore giunti a quel punto. Ma allo stesso tempo, c’è un senso di ansia: “Cosa accadrà nel corridoio?”. Apparentemente nulla: quello è stato la prima inquadratura che ho ideato, pensando: “Questo è lo stile [che voglio adottare]”.