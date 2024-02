Una delle scene più famose, iconiche e imitate del cinema, quella di Robert De Niro che, nei panni di Travis Bickle parla allo specchio in Taxi Driver, ha rischiato di non venire realizzata.

Racconta Martin Scorsese, ospite da The Late Show di Stephen Colbert, che erano in ritardo sulla lavorazione e i produttori volevano interrompere le riprese. Ecco le sue parole:

Eravamo in ritardo. Eravamo in grossi guai. Bussavano alla porta e dovevo aprirla dicendo: “Va bene, va bene.” Ancora due minuti. Un’altra ripresa. Stava improvvisando. Ero ai suoi piedi. Non c’erano assistenti video. Dicevo: “Rifallo, rifallo.” Lui faceva la sua cosa con le mosse e la pistola e così via. Abbiamo girato tutto su Columbus Avenue. Alcuni degli edifici adesso non ci sono più. Edifici condannati.

Tutti abbiamo presente la frase “Stai parlando con me?” pronunciata dal tassista mentre prova il suo discorso. E forse alcuni di voi non sanno che l’attore ha improvvisato buona parte di quella scena, comprese la celebre battuta che, per fortuna, non è andata perduta per colpa del ritardo.

