È l’app di The Space a rivelare che Taylor Swift: The Eras Tour arriverà al cinema anche in Italia, molto prima di quanto si ipotizzava (si parlava del 2024).

Sull’app della nota catena cinematografica è infatti comparsa la scheda del film, con l’uscita prevista per il 13 ottobre, quindi in day-and-date con gli Stati Uniti (dove punta a un primo weekend da 100 milioni di dollari). L’annuncio non è stato ancora ufficializzato, ipotizziamo che il film sarà disponibile anche in altre catene e altri cinema. Vi terremo aggiornati, intanto ecco il trailer in italiano:

IL TRAILER IN ITALIANO DEL FILM DEL THE ERAS TOUR pic.twitter.com/nLqpPQRZAF — beppe🩸 (@REPTHEESTALLION) September 25, 2023

Ma non è tutto: Variety ha confermato che Taylor Swift: The Eras Tour uscirà, il 13 ottobre, nei cinema di più di cento paesi in tutto il mondo.

Annuncio che è stato fatto anche dall’artista con un post su Instagram.

Cosa ne pensate?

