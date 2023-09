Taylor Swift, dopo l’annuncio che The Eras Tour, una versione filmata del concerto con cui la popstar sta facendo il suo tour mondiale da record, sarebbe uscito nei cinema il 13 ottobre (ECCO I DETTAGLI), non si è limitata a sconvolgere il calendario delle varie uscite cinematografiche causando, ad esempio, l’uscita anticipata del nuovo Esorcista.

La popstar sta, difatti, facendo registrare numeri impressionanti in materia di prevendite facendo la gioia delle casse cinematografiche, peraltro rimaste prive della release novembrina di Dune 2, rimandato dalla Warner a marzo del 2024 per via dello sciopero degli attori che impedisce al cast di promuovere il kolossal sci-fi.

Come riporta Deadline, Taylor Swift – The Eras Tour ha già raggiunto 65 milioni di dollari d’incasso tramite le prevendite effettuate nelle prime tre catene di multisala statunitensi, AMC, Regal e Cinemark, nella canadese Cineplex e nella messicana Cinépolis. Una cifra superiore a quella raccolta in nordamerica da cinecomic come The Batman (42 milioni) e Doctor Strange 2 (60 milioni). Resta da vedere se, col trascorrere delle settimane che ci separano dalla sua uscita, la versione filmata del concerto riuscirà ad avvicinarsi ulteriormente ai 120 milioni raccolti da Spider-Man: No Way Home prima dell’effettivo debutto in sala. Al momento, si prevede un fine settimana da 100 milioni di dollari d’incasso. Introito che farebbe impallidire quello totale generato al botteghino di altri film concerto come Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (65.2 milioni nel 2008), Justin Bieber: Never Say Never (73 milioni nel 2011) e Michael Jackson’s This Is It (72 milioni nel 2009).

Bisogna anche aggiungere un importante elemento che, nei giorni a venire, potrebbe dare una spinta ulteriore al giro d’affari che verrà generato da The Eras Tour: il progetto ha difatti beneficiato di un accordo ad interim con il sindacato attori, la SAG-AFTRA, e, per questo, Taylor Swift sarà liberissima di promuovere il film. E parliamo di una star capace di muovere quantitativi di denaro che, per usare un’iperbole, sono paragonabili al PIL di una piccola nazione…

FONTE: Deadline

