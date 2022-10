Taylor Swift ricorda il suo provino da incubo per Les Misérables

Taylor Swift è attualmente nelle nostre sale insieme a un gremitissimo cast di star in Amsterdam di David O. Russell (Il lato positivo e American Hustle). Tuttavia non tutti sanno (o ricordano) che la cantante/attrice in passato aveva fatto un provino anche per un altro film costellato di star, ovvero l’adattamento cinematografico del musical Les Misérables.

Ospite al The Graham Norton Show insieme a Eddie Redmayne (che nel musical ha vestito i panni di Marius Pontmercy), la cantante ha voluto ricordare la sua audizione da incubo insieme all’attore:

Fondamentalmente stavo facendo l’audizione per due ruoli in Les Mis, ne ho fatte un paio e sono andata a New York. Penso si fosse stabilito che avevo più l’aspetto per Cosette ma una gamma vocale più adatta a Éponine. Ma non avevo intenzione di ottenere la parte. Ma loro mi dissero “vuoi venire a Londra per un ultimo provino, potrai fare uno screen test con Eddie Redmayne”, e io ero tipo “Questa sembra una di quelle esperienze che voglio fare nella mia vita” – sei uno dei miei attori preferiti [rivolgendosi a Redmayne], hai un talento assurdo. E ho detto sì. Quando sono arrivata mi hanno fatto indossare un costume di scena da ragazza di strada del 19° secolo dicendomi che mi avrebbero anche sporcato i denti di marrone e io ho pensato “Me lo farete dopo che avrò incontrato Eddie Redmayne, vero?”. Ma no, mi hanno fatto assomigliare alla morte ed è diventato un incubo. Quando ho incontrato Eddie non ho aperto bocca per parlare.

Lo stesso Redmayne ha rassicurato la cantante dicendo che proprio prima di quello screen test aveva mangiato una pizza e dei panini all’aglio e che riusciva solamente a pensare al suo alito mentre aveva Taylor nelle sue braccia durante il provino.

Riguardo Amsterdam:

Nel ricchissimo cast troviamo Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Taylor Swift e Robert De Niro.

La storia narra di un improbabile accordo tra un dottore e un avvocato. Il progetto è basato su un’idea originale del regista e sceneggiatore.

Amsterdam è disponibile nelle sale italiane dal 27 ottobre.

