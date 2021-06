Anche la cantantesi è unita al ricchissimo cast del nuovo film di David O. Russell, ancora senza titolo, prodotto da New Regency.

Swift, che nell’ultimo anno ha pubblicato tre album (Folklore, Evermore e una nuova registrazione di Fearless), andrà ad affiancare attori del calibro di Christian Bale, Margot Robbie, Andrea Riseborough, Alessandro Nivola, Mike Myers, Robert De Niro, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana e Anya Taylor-Joy. Russell, che ha diretto film vincitori di Oscar come Il lato positivo e American Hustle, ha scritto e diretto la pellicola, le cui riprese sono iniziate diversi mesi fa (qui alcune foto dal set trapelate a febbraio) e dovrebbero essere già terminate. Nulla sappiamo sulla trama, che attualmente è completamente avvolta nel mistero.

Non è nemmeno chiaro quanto importante sarà il ruolo della cantante, la cui ultima apparizione al cinema risale a Cats, adattamento del musical per cui ha scritto anche la canzone Beautiful Ghosts. Recentemente ha collaborato con la DreamWorks per la colonna sonora del film d’animazione di prossima uscita Spirit – il Ribelle.

Il suo primo lavoro al cinema risale al 2010, quando è comparsa in Appuntamento con l’amore. Nel 2014 ha fatto parte del cast di The Giver – Il mondo di Jonas, mentre nel 2020 è stata al centro del documentario Miss Americana, disponibile su Netflix.

Il titolo di lavorazione del film di David O. Russell dovrebbe essere Amsterdam e riguardare un improbabile accordo tra un dottore e un avvocato. Il progetto è basato su un’idea originale del regista e sceneggiatore.

La produzione, ricordiamo, potrà contare sulle doti del direttore della fotografia Emmanuel “Chivo” Lubezki.

Il film è prodotto dalla New Regency che per la distribuzione si affiderà ai 20th Century Studios, con cui ha un accordo di prelazione. Matthew Budman figurerà come produttore.

