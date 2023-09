AMC Theatres ha annunciato che Taylor Swift – The Eras Tour, il film concerto che durerà 2 ore e 45 minuti, pur conservando tutte le canzoni del live, quindi sono state tagliate circa mezz’ora di ovazioni, pause e applausi, ha incassato finora 26 milioni di dollari in prevendite.

È un record giornaliero per AMC, battendo i 16.9 milioni di Spider-Man: No Way Home in sole tre ore.

Bisogna tenere presente che i biglietti del film concerto sono in vendita anche su Fandango (la più grande biglietteria online negli USA) e su catene come Regal e Cinemark, oltre che in altri cinema indipendenti, quindi la cifra complessiva è senza dubbio molto più alta (Deadline parla di 37 milioni). Fandango, per esempio, pur senza citare cifre precise ha parlato delle prevendite più alte dell’anno e ha paragonato i numeri a Star Wars: L’ascesa di Skywalker, Spider-Man: No Way Home e Avengers: Endgame.

Con queste premesse, gli esercenti iniziano a pensare che The Eras Tour potrebbe registrare un esordio da 100 milioni di dollari nel primo weekend: sarebbe un evento senza precedenti per questo tipo di film, un’ottima notizia in un momento storico in cui gli scioperi costringono gli studios a spostare le uscite dei loro blockbuster (Dune 2 tra tutti).

Ricordiamo che il film concerto sarà nei cinema per quattro weekend a partire dal 13 ottobre. Ma Matthew Belloni svela che i cinema potranno tenerlo in sala fino a 26 settimane con le stesse condizioni contrattuali, ma dopo 13 settimane il concerto potrà essere reso disponibile in streaming (i diritti sono ancora disponibili, e immaginiamo che ci sarà presto una guerra di offerte).

Fonte: Variety

