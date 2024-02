Il 2024 di Taylor Swift sembra ricco e fortunato tanto quanto lo era stato il 2023: pochi giorni fa la popstar ha vinto due importanti premi Grammy, ha appena riiniziato il suo lunghissimo tour mondiale (che toccherà anche l’Italia a luglio) che è già il più redditizio della storia, il prossimo weekend sarà senza dubbio tra i protagonisti del Super Bowl (per chi non lo sapesse, è la fidanzata del giocatore dei Kansas City Chiefs, Travis Kelce, e la sua presenza alle partite ha dato una grande spinta agli ascolti). Inoltre, in occasione dell’annuncio dei dati trimestrali di Disney+ Bob Iger ha rivelato che Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version) approderà in streaming su Disney+ il 15 marzo.

Il film / concerto è stato registrato durante alcune date del suo tour mondiale a Los Angeles ed è uscito al cinema alla fine del 2023 grazie alla distribuzione di AMC Theatres, incassando 260 milioni di dollari in tutto il mondo. Successivamente è uscito in noleggio digitale grazie alla Universal, fruttando altre decine di milioni di dollari alla popstar (non sappiamo quanto, però). E ora, grazie alla finestra streaming, le frutterà personalmente altri 75 milioni di dollari, come rivela Matthew Belloni nella sua newsletter.

Le trattative per i diritti streaming del tour è stata gestita da Austin Swift, fratello della popstar, e dal suo team. Tra gli streamer interessati c’erano anche Netflix e Universal, ma Alan Bergman e Dana Walden di Disney sono riusciti a spuntarla offrendo la cifra più alta. Per Bob Iger è fondamentale lanciare il film / concerto prima del meeting annuale con gli azionisti della Disney, durante il quale potrà mostrare dati incoraggianti su abbonamenti e visualizzazioni della piattaforma streaming e convincere gli shareholders a votare le sue proposte per il consiglio di amministrazione e non quelle degli azionisti attivisti come Nelson Peltz.

Escludendo gli incassi dai noleggi digitali, sui quali non si sa nulla, possiamo stimare che Swift abbia personalmente guadagnato circa 200 milioni di dollari da questo film concerto. Grazie all’accordo con AMC Theatres, infatti, ha tenuto la metà degli incassi cinematografici, a cui vanno aggiunti i 75 milioni di Disney+. Ricordiamo che dopo il tour, la popstar si dedicherà al suo primo film da regista, per il quale ha firmato un contratto con Searchlight Pictures.

Seguiteci su TikTok!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate