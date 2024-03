Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version), il film concerto della celebre cantante, ha segnato un importante traguardo dopo essere arrivato in streaming su Disney+.

Con 4,6 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni di uscita su Disney+, è infatti diventato il titolo musicale più visto sulla piattaforma, battendo Folklore: The Long Pond Studio Sessions (sempre di Swift), Elton John: Farewell From Dodger Stadium, Black Is King: A Film by Beyoncé e The Beatles: Get Back.

In totale del film concerto (di tre ore e mezza) in tre giorni sono state visualizzate ben 16,2 milioni di ore.

Se da un lato i numeri sono molto alti, va detto che, come sottolineato da Scott Mendelson, si tratta del 13% delle visualizzazioni di un titolo della concorrenza, Damsel, che nel fine settimana di apertura ha totalizzato ben 35,3 milioni di visualizzazioni su Netflix per un totale di 64,8 milioni di ore visualizzate.

“Parlando di quanto un film o una serie possano raggiungere in termini di visualizzazioni, salvo caso eccezionali, ci sono Netflix e poi tutti gli altri” ha scritto Mendelson.

Il film concerto è stato registrato durante alcune date del suo tour mondiale a Los Angeles ed è uscito al cinema alla fine del 2023 grazie alla distribuzione di AMC Theatres, incassando 260 milioni di dollari in tutto il mondo.

