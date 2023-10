Il 2023 si sta per concludere con una doppietta niente male e totalmente inaspettata al cinema: i film di Taylor Swift e Beyoncé, che promettono di rimpinguare le casse delle sale in tutto il mondo, e in particolare negli Stati Uniti. Venerdì 13 ottobre uscirà Taylor Swift: The Eras Tour, che solo grazie alle prevendite è già diventato il film-concerto di maggior successo di sempre negli USA, mentre il 1 dicembre uscirà Renaissance: A Film by Beyoncé, progetto che fonderà riprese del tour Renaissance con elementi del visual album e del backstage. In entrambi i casi, la grande novità è il modello distributivo scelto, ovvero saltando completamente il coinvolgimento di una major e utilizzando la catena cinematografica AMC come distributore. Si tratta di una importante novità per i cinema, e può essere vista anche come una reazione alle decisioni unilaterali degli studios di rinviare film come Dune 2 o Ghostbusters 4 a causa degli scioperi, decisioni che penalizzano molto le sale.

Ma se anche questi due film dovessero avere un successo senza precedenti, non li rivedremo agli Oscar 2024 né nella categoria miglior documentario, né in un’altra categoria tecnica. Entrambi infatti non rispettano il regolamento ufficiale dell’Academy nella definizione di “documentario”, ma se anche fosse, secondo quanto riporta Variety nessuno dei due ha rispettato la deadline ufficiale di consegna per la valutazione, e cioè il 2 ottobre. Qualcosa di simile era capitato anche due anni fa, con l’esclusione di Hamilton dagli Oscar.

