Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version), il film concerto della celebre cantante, approda oggi in streaming su Disney+.

Per l’occasione la home page del servizio streaming è cambiata per omaggiare gli album della cantante, come potete vedere a seguire.

Titoli come The Marvels, Echo, Percy Jackson e Shōgun sono stati inseriti in “Fearless (Disney’s Version)“. Come d’incanto, Pretty Princess, Wonderhatch e Peter Pan & Wendy, invece, in “Speak Now“. Red, Gli incredibili 2, Cars e Welcome to Wrexham in “Red“.

Per scoprire tutti gli omaggi è sufficiente visitare la home page di Disney+.

Il film concerto è stato registrato durante alcune date del suo tour mondiale a Los Angeles ed è uscito al cinema alla fine del 2023 grazie alla distribuzione di AMC Theatres, incassando 260 milioni di dollari in tutto il mondo.

