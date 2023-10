Vedremo davvero Taylor Swift in Deadpool 3 di Shawn Levy? Chiaramente è presto per saperlo anche se, di recente, dopo essere stata avvistata qualche giorno fa alla partita dei New York Jets contro Kansas City Chiefs allo stadio MetLife in New Jersey insieme a Ryan Reynolds, Hugh Jackman e il regista Shawn Levy, le speculazini sono cresciute con prepotenza online (ECCO I DETTAGLI).

Intanto però, è proprio Shawn Levy a lodare la cantante definendola “la voce di una generazione” e aggiungendo anche che si tratta di una regista con una visione davvero chiara di quello che vuole fare. Swift, che dovrebbe esordire alla regia con una pellicola da lei stessa scritta e prodotta da Searchlight, ha già vinto dei premi MTV VMA per la regia dei video All Too Well: The Short Film e The Man.

Levy, che ha lavorato con Taylor Swift proprio a All Too Well: The Short Film apparendo anche con un cammeo dice:

Taylor non mi ha consultato riguardo ai suoi prossimi progetti da regista, ma penso che abbia il potenziale per diventare una filmmaker eccezionale. È una voce generazionale e una forza creativa nell’industria. Ma questa lista di pregi è breve. La sua profondità della sua visione su come deve essere un prodotto creativo, che sia un testo, una melodia, un bridge, un tour, un video, è profonda. È profondamente vivida e nitida, e lei ha la forza delle sue convinzioni. Spielberg una volta era sul set di un film che ha prodotto e che io ho diretto, chiamato Real Steel, e ricordo di avergli chiesto: “Come fai a sapere che è la ripresa giusta?”. La sua risposta è stata: “La vedo come la vedi tu, questo la rende giusta”. Sento che questa è una cosa che Taylor Swift ha davvero capito bene, perché si tratta di fidarsi del proprio istinto.

