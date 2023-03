Terry Crews torna nei panni del presidente Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho

Terry Crews, la star di Brooklyn Nine-Nine e White Chicks, ha diffuso via Twitter un video in cui riprende i panni di uno dei suoi personaggi più celebri, ovvero Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho di Idiocracy, la commedia del 2006 diretta dal creatore di Beavis and Butt-Head Mike Judge.

Nel video, che potete vedere qua sotto, Terry Crews interpreta di nuovo Camacho ed è intento a candidarsi per le presidenziali del 2024.

Camacho’s official launch party on Monday, March 13th, at 6pm, at the world famous Banger’s Sausage House and Beer Garden (79 Rainey St, Austin, TX 78701) pic.twitter.com/mbcgDOl0iQ — Terry Crews (@terrycrews) March 12, 2023

In Idiocracy, un soldato selezionato come cavia per sperimentare un progetto di ibernazione per militari scelti, si risveglia 500 anni dopo in una società i cui abitanti ormai sono dei veri e propri idioti.

