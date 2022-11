Terry Crews vuole una parte nel film di Gears of War

Dopo Dave Bautista, che, in seguito alla notizia che Netflix produrrà un film – e una serie animata – di Gears of War, è tornato a esprimere la volontà di recitare nei panni del protagonista, anche Terry Crews ha esplicitato in maniera molto diretta di voler partecipare al progetto.

Terry Crews, noto per essere uno dei protagonisti della saga de I Mercenari e per vestire i panni di Terry Jeffords in Brooklyn Nine-Nine, ne ha discusso della cosa in un’intervista con Gizmodo.

Dave Bautista è un caro, caro amico e abbiamo discusso del film di Gears of War già anni fa. Gli dissi “Amico, mi piacerebbe un sacco fare questo film con te” al che lui mi rispose che “E io amerei girarlo con te”. Ora hanno annunciato questo accordo… Chiaramente non dipende da me, ma se avessi la possibilità e se qualcuno mi volesse ingaggiare per una parte nel film, l’accetterei in un battibaleno. È un progetto straordinario basato su un gioco fantastico. Mi andrebbe bene qualsiasi ruolo. Non vedo l’ora di vedere chi prenderanno nel cast e, a prescindere dal fatto che possano o meno scritturarmi, lo guarderò perché sono un fan come tutti gli altri.

FONTE: Gizmodo