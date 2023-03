Tetris: una pioggia di tetramini nel poster del film

Manca meno di un mese all’arrivo su Apple Tv Plus di Tetris, la pellicola diretta da Jon S. Baird (Stanlio & Ollio), prodotta da Matthew Vaughn e interpretata da Taron Egerton che racconterà la storia vera di come il leggendario videogame sia diventato un vero e proprio fenomeno globale.

Apple ha diffuso online il primo poster del film in cui la faccia di Taron Egerton è ricoperta da una vera e propria pioggia di tetramini. Lo trovate qua sotto:

“Tetris” racconta l’incredibile storia di come uno dei videogiochi più popolari di sempre sia arrivato a contagiare i giocatori più accaniti di tutto il mondo. Henk Rogers (Taron Egerton) scopre Tetris nel 1988 e decide di puntare tutto sul videogioco viaggiando in Unione Sovietica, dove unisce le forze con il suo inventore Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) per riuscire a portarlo all’attenzione delle masse. Basato su una storia vera, “Tetris” è un thriller ambientato all’epoca della Guerra Fredda, con personaggi ‘cattivi’ che fanno il doppio gioco, eroi improbabili e una corsa avvincente fino al traguardo.

Tetris è uno degli Apple Original in arrivo in streaming sulla piattaforma del colosso di Cupertino nel corso del 2023. In questo speciale trovate la lista di tutti i progetti che vedranno la luce nei prossimi mesi.

Cosa ne pensate e quanto attendete di vedere Taron Egerton in Tetris? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che la redazione di BadTaste è anche su Twitch!