Durante un’intervista Tiktok con Screen Rant Plus per la promozione del suo ultimo film, Tetris, Taron Egerton ha parlato del suo videogame preferito, sottolineando il suo amore per i prodotti e il mondo di Star Wars.

“L’ultimo videogioco a cui ho giocato dall’inizio alla fine e completato per intero é stato Star Wars Jedi: Fallen Order” ha spiegato. “Penso ci sia un secondo capitolo in arrivo, l’ho visto pubblicizzato da qualche parte e ne sono entusiasta. Ho davvero amato il primo. Ma a dire il vero adoro qualsiasi cosa con Jedi, spade laser, droidi e colonna sonora di John Williams“.

