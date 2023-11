Il regista Eli Roth ha investito molto tempo nel concepire il suo nuovo film, ovvero Thanksgiving, progetto ispirato al falso trailer visto per la prima volta in Grindhouse di Quentin Tarantino (2007).

Le parole del regista a tal riguardo sono semplici e concise:

Volevamo farlo bene. Non riuscivamo a decifrare la storia. La cosa divertente di fare un falso trailer è che puoi fare le parti migliori del film, e niente deve avere senso. Per anni abbiamo pensato: “Perché qualcuno dovrebbe vestirsi da pellegrino e fare una carneficina? Come si fa a passare da un’uccisione all’altra senza che sembri una versione di 90 minuti del trailer?“

Poi mi è venuto in mente: e se facessimo finta che un film sul Giorno del Ringraziamento del 1980 fosse stato effettivamente realizzato e che il giorno dell’uscita venisse poi ritirata ogni copia per via del contenuto offensivo ordinando anche la sua distruzione? L’unica cosa sopravvissuta è una copia del trailer che si aggira negli angoli più bui di 4Chan. Questo è il reboot del 2023 di quello che sarebbe potuto essere quel film.