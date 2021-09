A cinque anni dall’arrivo dinelle sale cinematografiche, la Warner Bros. ha finalmente messo in cantiere un sequel del film dicon

Lo sviluppo del seguito è stato annunciato dal regista in persona durante un’intervista con Cinemablend:

Non ci sarà un sequel di Tornare a vincere , ma ne gireremo uno di Accountant. Abbiamo appena stretto l’accordo, gireremo un altro The Accountant.

I lati positivi di un seguito? Il fatto che Bernthal questa volta avrà più spazio e…il potenziale terzo film:

Questa la storia di The Accountant in cui compariva anche Anna Kendrick:

Christian Wolff, un genio matematico che ha più affinità con i numeri che con le persone, lavora sotto copertura in un piccolo studio come contabile freelance per alcune delle più pericolose organizzazioni criminali del pianeta. Nonostante abbia la Divisione anti-crimine del Dipartimento del Tesoro alle costole, Christian accetta l’incarico di un nuovo cliente: una società di robotica dove una delle contabili ha scoperto una discrepanza nei conti di milioni di dollari. Ma non appena Christian inizia a svelare il mistero e ad avvicinarsi alla verità, il numero delle vittime inizia a crescere.