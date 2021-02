si appresta ad aggiungere un nuovo progetto nella sua lunghissima filmografia: si tratta di, il nuovo film del regista di

Il film è tratto dal romanzo postumo di Donald E. Westlake intitolato Memory, un noir incentrato su un attore di nome Paul Cole che viene pestato e lasciato in fin di vita che si risveglia senza memoria in una misteriosa cittadina in Ohio negli anni ’50. Mentre cerca un modo di tornare a casa, Paul deve ricostruire ciò che gli è successo e riprendersi la vita e l’identità persa.

Johnson ha scritto il film con Stephen Cooney e produrrà il progetto. Nel film doveva esserci inizialmente Aaron Taylor-Johnson, ma pare ci stia stato un cambio di rotta.

Ryan Gosling ha l’agenda bella piena: prossimamente sarà sul set con Chris Evans del film Netflix più costoso fino ad oggi diretto dai fratelli Russo, intitolato The Gray Man. Il film, che sarà presumibilmente il primo di una serie, avrà un budget di circa 200 milioni di dollari e sarà basato sull’omonimo romanzo di Mark Greaney, arrivato in Italia con il titolo Tre giorni per un delitto. Dovrà recitare in Project Hail Mary, adattamento cinematografico del nuovo romanzo di fantascienza dell’autore di Sopravvissuto – The Martian, Andy Weir; poi sarà uno stuntman per David Leitch e infine anche in The Wolfman.

