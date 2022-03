di Shawn Levy con Ryan Reynolds avrà un sequel? Stando al regista del film Netflix approdato oggi sulla piattaforma, infatti, non ce ne sarebbe bisogno.

Ecco il parere del regista:

Quando abbiamo mostrato i primi montaggi di The Adam Project a Netflix, si è parlato di sequel. Io e Ryan ne abbiamo parlato ed entrambi abbiamo detto: “Sapete una cosa? Questo è il film che volevamo realizzare e siamo a posto così“.

Non abbiamo ricevuto pressioni per lasciare le cose un po’ aperte, anche se suppongo che se mi puntassero una pistola contro, riuscirei a trovare delle idee per un sequel.

Al momento non sono incline a trovarle, perché questo film comunica esattamente le sensazioni che volevo, ovvero una combinazione di calore e lacrime, ma anche speranza.