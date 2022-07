Dal 1° luglio al Comic-Con Museum del San Diego Comic-Con è possibile ammirare una mostra intitolata Beyond Amazing e dedicata ovviamente a Spider-Man.

All’interno della mostra saranno presenti molti fumetti, come una copia di Amazing Spider-Man #1 di Stan Lee e Steve Ditko ed anche alcuni memorabilia provenienti dal mondo del cinema, come il costume indossato da Andrew Garfield nel film The Amazing Spider-man del 2012.

E grazie a ScreenRant.com possiamo ammirare degli scatti del costume direttamente dalla mostra.

Potete vedere tutte le foto cliccando sull’immagine sottostante:

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!