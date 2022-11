The Amazing Spider-Man: Joe Jonas parla del dolore provato dopo aver perso il ruolo

The Amazing Spider-Man

In una recente intervista con Variety, Joe Jonas ha svelato di aver fatto un provino per i film di The Amazing Spider-Man prima che il ruolo toccasse ad Andrea Garfield.

L’attore e cantante la prese molto male all’epoca:

In quei momenti ti senti distrutto, sconfitto, ma poi ti rendi conto che l’altro è una persona brillante. Anni fa ero in gara per Spider-Man, era l’anno di Andrew Garfield. Ovviamente era lui quello giusto, ma all’epoca mi sembrava un evento così grosso. Il regista poi aveva diretto video musicali, perciò mi sembrava di avere delle possibilità. Ma comunque, adoro i provini e la possibilità di metterti alla prova.

Cosa ne pensate delle parole di Joe Jonas su The Amazing Spider-Man?