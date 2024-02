Jeffrey Wright non ha ancora ricevuto la sceneggiatura di The Batman 2, il sequel di Matt Reeves in cui tornerà a interpretare Jim Gordon.

“Ora ti racconto l’inizio, la metà e la fine” ha scherzato in un’intervista con Variety. “Non ho ancora letto la sceneggiatura, non l’ho ancora ricevuta. Sto aspettando impazientemente. Ma posso dirvi che appena la riceverò, vi chiamerò e vi manderò una copia. Se Matt Reeves dovesse ascoltare ciò che ho appena detto, questo è il momento in cui gli si inizierebbe ad accapponare la pelle“.

Le riprese dovrebbero iniziare ad agosto agli studi Leavesden di Londra.

Trovate tutte le informazioni su The Batman nella nostra scheda. The Batman 2 sarà girato, se tutto andrà secondo i piani, a partire da agosto 2024.

