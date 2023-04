In occasione di un’intervista per il podcast Happy, Sad, Confused con Josh Horowitz, Matt Reeves è tornato a parlare brevemente di The Batman 2 e delle sue ambizioni per la storia.

Il regista confida in un progetto che continui a essere intenso per i suoi personaggi:

Qualunque sia la storia, la cosa importante è che prenda questi personaggi e li metta in qualche forma di difficoltà emotiva. C’è già stata un’immersione all’inizio e ora dovrò tornare a immergermi.

Il regista aveva già parlato dei suoi intenti per il ruolo interpretato da Robert Pattinson:

Quello di cui sono convinto è che Rob sia davvero speciale in quei panni. Il mio obiettivo è sempre stato realizzare queste storie dalla prospettiva unica per permettere ai personaggi di rappresentare il centro emotivo della narrazione. Spesso succede che, dopo il primo capitolo, ti ritrovi con una sfilza di cattivi che prendono il sopravvento e Batman finisce in secondo piano come personaggio e come cuore emotivo.

