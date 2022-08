The Batman, il kolossal cinefumettistico di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del protagonista, ha ottenuto un notevole successo sia in termini di apprezzamento critico che commerciale. Il film ha incassato ben 770 milioni di dollari al box office mondiale (fonte: Box Office Mojo).

Eppure, con la complicità della nascita di Warner Bros Discovery, il sequel non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale. L’indiscrezione è contenuta in un approfondimento pubblicato da Variety in cui si parla della caotica situazione in cui si trovano i progetti collegati al mondo DC Comics e al come il piano “decennale” per la nuova DC annunciato dal CEO di Warner Bros Discovery David Zaslav abbia ancora dei contorni decisamente molto vaghi.

Nell’articolo possiamo leggere:

Il regista e sceneggiatore Matt Reeves è sulla buona strada per realizzare il sequel con Robert Pattinson, ma il progetto è ancora in fase di sviluppo e non ha ancora il via libera ufficiale – mancano ancora anni a un futuro film.

Chiaramente è abbastanza improbabile che la major non dia il via libera a The Batman 2, ma naturalmente, considerato il contesto decisamente “fluido e in divenire” probabilmente si sta studiando con attenzione il timing – e le relative modalità – di un annuncio che finirà inevitabilmente per catalizzare l’attenzione in maniera decisamente più positiva degli ultimi aggiornamenti su The Flash, ad esempio (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

D’altronde c’è già chi come Colin Farrell, l’interprete di Pinguino, non vede l’ora di tornare nel sequel della pellicola.

Trovate tutte le informazioni su The Batman nella nostra scheda del film!

