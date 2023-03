The Batman 2, parla Andy Serkis: “Matt Reeves è impegnato a scrivere la sceneggiatura”

Stando a una recente intervista di Andy Serkis con Comicbook per la promozione del film di Lucifer, la sceneggiatura di The Batman 2 non è ancora pronta.

“Non so neanche se la sceneggiatura è pronta” ha commentato l’attore. “Non ne ho idea, so solo che il mio caro amico Matt Reeves è impegnato a scrivere, ma non so come sarà. Non ne ho idea“.

Per il momento l’attore è stato tenuto all’oscuro di tutto, ma ha aggiunto che si aspetta di ricevere aggiornamenti “presto“.

