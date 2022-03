Ci siamo: domani, la pellicola di Matt Reeves con Robert Pattinson, arriverà nei cinema italiani distribuito dalla Warner Bros, la casa produttrice del kolossal cinefumettistico.

L’attesa per la pellicola è decisamente elevatissima: finora le recensioni internazionali sono state estremamente positive cosa, questa, che ha contribuito ad aumentare l’aspettativa nei riguardi del lungometraggio con Robert Pattinson nei panni del Crociato di Gotham.

Grazie a un articolo di Variety focalizzato sulle previsioni d’incasso nordamericane di The Batman, possiamo riportare un’interessante indiscrezione sul budget del film. Stando alle informazioni precedentemente note, la spesa affrontata dalla Warner per la pellicola si aggirava intorno ai 100 milioni di dollari. Una cifra, questa, che sembrava decisamente troppo bassa, specie alla luce della lunga lavorazione del progetto DC Comics, cominciata prima dello scoppio della pandemia e poi ripartita verso la fine dell’estate del 2020, con tutto quello che ne è derivato in materia di costi aggiuntivi per i vari protocolli anti-contagio sul set.

Stando a quanto affermato dal popolare magazine, il budget di The Batman dovrebbe aggirarsi su un importo doppio rispetto a quello precedentemente noto: circa 200 milioni di dollari. Se tutto venisse confermato, The Batman si assesterebbe sul secondo gradino del podio nella speciale classifica dei film più costosi dedicati al Crociato di Gotham. La prima posizione va in ex aequo a Batman v Superman di Zack Snyder e Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno di Christopher Nolan, entrambi costati fra i 250 e i 300 milioni.

Vi ricordiamo che The Batman sarà disponibile, solo al cinema, a partire dal 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!