The Batman, diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nel ruolo di Batman / Bruce Wayne, disponibile dal 19 maggio in DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD per Warner Bros. Home Entertainment. Al fianco di Robert Pattinson, a ricoprire i famosi quanto famigerati ruoli del cast di personaggi di Gotham, ci sono Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Dal making of con il cast e la troupe alle scene eliminate, dal commento del regista Matt Reeves fino all’anatomia delle scene di inseguimento con la Batmobile: le versioni home video di The Batman contengono oltre due ore di imperdibili ed esclusivi contenuti speciali.

E dal 19 maggio, per Warner Bros. Games, finalmente disponibile la Comic Edition di Batman: Arkham Asylum, l’attesa edizione esclusiva in tiratura limitata del primo capitolo della saga sviluppata da Rocksteady Studios e pubblicata da Warner Bros. Interactive. Realizzata per l’Italia in collaborazione con Panini e disponibile in esclusiva da GameStop, la Comic Edition di Batman: Arkham Asylumconterrà l’edizione Game Of The Year del gioco per PlayStation4 insieme a un poster con un’illustrazione del fumettista Carlos D’Anda e il comic book “La strada per Arkham”.

Nel comic book i lettori saranno chiamati a scegliere quali azioni far intraprendere al protagonista nel corso della storia raccontata originariamente negli albi “Batman: Arkham Origins” (2014) di Adam Beechen e “Batman Arkham Asylum: Road to Arkham” (2009) di Alan Burnett e Carlos D’Anda, in cui vediamo un Batman alle prime armi, ancora inesperto e troppo spesso impulsivo, diverso dal personaggio maturo protagonista delle avventure attualmente pubblicate in Italia.

