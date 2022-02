Come noto, in, il cinecomic di Matt Reeves in arrivo, solo al cinema, dal 3 marzo,interpreterà Oswald Chesterfield Cobblepot, AKA il, una delle più note arcinemesi del Crociato di Gotham.

Abbiamo già avuto modo di scoprire, grazie ai vari materiali ufficiali diffusi dalla Warner, che la sua versione del personaggio sarà caratterizzata da un pesante make-up che rende Colin Farrell sostanzialmente irriconoscibile e, allo stesso tempo, mediamente differente dalla rappresentazione classica del villain.

E nel novero di queste differenze, il Pinguino di Colin Farrell in The Batman non fumerà come sua abitudine. L’attore irlandese ne ha parlato durante un’intervista (via Screen Rant) in cui ha spiegato perché: lo studio non ha voluto.

Ho combattuto strenuamente per avere un sigaro, a un certo punto ho anche detto “posso pure tenerlo spento” ma loro non hanno voluto. L’Oswald che incontriamo in questo film non ha ancora incarnato l’energia del Pinguino che riconosciamo dai fumetti e dagli altri film, per cui vedremo se avrò modo in futuro. Mi piacerebbe esplorarlo ancora perché non è ancora il braccio destro di un boss del crimine né, tantomeno, un boss. È solo un soldato di Falcone. Ma ha delle grandi ambizioni e sogna di fare grandi cose.

