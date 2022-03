The Batman

Con l’uscita al cinema deldi Matt Reeves online è disponibile tutta la colonna sonora firmata da Michael Giacchino, che potete ascoltare a seguire.

In occasione del lancio, il regista ha parlato del lavoro fatto dal compositore, raccontando che è stato proprio Giacchino a insistere per comporre il tema musicale di Batman prima dell’inizio delle riprese. Proprio quel tema è stato utilissimo per la prima prova costume dell’attore:

Fu un giorno davvero speciale perché Robert stava per indossare uno dei costumi più iconici, volevamo girare delle inquadrature ed eccoci che ascoltavamo questa musica perfetta. Tutto a un tratto ci sentimmo parte della storia del cinema. Quella musica ha aiutato Robert Pattinson a diventare Batman, l’abbiamo ascoltata continuamente.

Vi ricordiamo che The Batman è disponibile, solo al cinema, a partire dal 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

A seguire trovate linkati i resoconti del nostro incontro col regista di The Batman Matt Reeves:

Cosa ne pensate ? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!