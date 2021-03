, il film della Warner diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson, e, la serie TV dei Marvel Studios conin arrivo a giugno su, sono due produzioni che definire molto attese sarebbe riduttivo.

In una recente intervista rilasciata a Comicbook in vista dell’uscita del suo The Devil Below, Bradley Parker (già regista di Chernobyl Diaries), ha definito le due produzioni come “fenomenali”. Il perché di questa conoscenza approfondita è presto spiegato: Parker ha lavorato come regista di seconda unità sia in The Batman, nello specifico per le scene girate a Chicago, che in Loki.

Ecco cos’ha detto:

Ho finito le riprese di The Batman. Ho diretto la seconda unità a Chicago. Una roba straordinaria. Si tratta di un campo da gioco estremamente più grande di quello di The Devil Below a cui si possono applicare in ogni caso un sacco delle stesse tecniche e idee. Amo sia lavorare a questi film giganteschi che su quelli più piccoli. Sono tutte esperienze divertenti, ma ho amato lavorare con Matt Reeves, e poi c’è quest’altro progetto, Loki, che sarà incredibile. Sono entrambi dei progetti fenomenali.

Potete trovare tutte le informazioni su Loki, la nuova serie TV dei Marvel Studios da giugno su Disney+, nella nostra scheda.

The Batman uscirà il 4 marzo 2022.

Regista del film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

