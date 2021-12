The Batman: ecco quando arriverà in streaming su HBO Max

C’è molta attesa per The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson che porterà sul grande schermo una nuova iterazione del celeberrimo personaggio della DC Comics.

La release della pellicola è fissata al 4 marzo del 2022 e sarà un’esclusiva cinematografica. Come noto, la strategia stabilita dalla Warner per il 2021 come risposta alla crisi della sala a causa della pandemia di nuovo Coronavirus prevedeva l’arrivo in contemporanea al cinema e in streaming su HBO Max. Tutto ciò è destinato a cambiare nel 2022. Qualche settimana fa, WarnerMedia ha confermato il ritorno all’esclusiva cinematografica e i vari lungometraggi dello studio resteranno quindi al cinema almeno per 45 giorni.

Nello specifico di The Batman, è stato Jason Kilar, CEO di WarnerMedia, a rivelare la data di debutto in streaming su HBO Max. Intervenendo al podcast Vox’s Recode, il dirigente ha spiegato che il lungometraggio di Matt Reeves sarà in streaming sulla piattaforma esattamente il 46° giorno dopo l’esordio theatrical:

Pensa a quando i film comparivano sulla HBO, dagli otto ai nove mesi dopo la premiere in sala. The Batman sarà su HBO Max nel 46° giorno dopo l’uscita al cinema e si tratta di un cambio drastico rispetto a quello che avveniva nel 2018, 2017, 2016.

Questo significa che i 19 aprile del 2022 The Batman sarà disponibile in streaming cosa, questa, che potrebbe rendere più rapida la diffusione in Digital HD, legale chiaramente, anche al di fuori degli Stati Uniti.

Il kolossal basato sui personaggi della DC Comics uscirà nei cinema il 4 marzo 2022, in Italia sarà disponibile dal 3 marzo.

Trovate tutte le informazioni su The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson, nella nostra scheda!

