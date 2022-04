Fin da quando abbiamo visto le prime immagini dell’di Paul Dano in, abbiamo iniziato a parlare dei possibili riferimenti su cui si basava il look del villain considerato che, rispetto alle raffigurazioni “standard e canoniche” del personaggio, proponeva un aspetto decisamente diverso dal solito.

Non a caso, come è poi emerso nel corso dei mesi con le varie dichiarazioni dei talent coinvolti nella realizzazione della pellicola, l’Enigmista di The Batman si basava anche sul ben noto killer dello zodiaco, l’assassino che ha terrorizzato la California del nord con ripetuti omicidi alla fine degli anni ‘60.

Nell’artbook di The Batman recentemente approdato nei negozi, la costume designer Jacqueline Durran ha raccontato che, nello specifico, la maschera indossata da Paul Dano per interpretare l’Enigmista in The Batman è stata trovata su eBay:

Volevamo basare il concetto stesso di questo personaggio nella realtà, in quello che era possibile con questi personaggi. Per questo, sia Paul Dano che Matt Reeves erano decisi circa il fatto che il suo look doveva basarsi su quello che avrebbe potuto trovare negli spacci vicino a casa sua: sarebbe stato quello il suo perimetro di possibilità per lui. Quindi siamo andati davvero a cercare in quei negozi anche se uno degli elementi maggiormente distintivi, la maschera da combattimento invernale, l’abbiamo trovata su eBay. Ma era una cosa che avrebbe potuto trovare in qualsiasi spaccio di articoli militari. Quella ci ha aiutato molto col personaggio. Poi abbiamo semplicemente trovato elementi variegati: la giacca tedesca, i pantaloni americani, gli stivali americani, tutte robe che avrebbe messo insieme per risultare il più minaccioso possibile.

