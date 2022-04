Nel corso di un’intervista con Unilad ha parlato die nello specifico dell’Enigmista, il personaggio di Paul Dano che aveva interpretato in

L’attore ha spiegato perché ha dei dubbi sulla nuova versione del personaggio:

Non l’ho visto, ma è una versione molto cupa e provo dei sentimenti contrastanti a riguardo.

Lo amo come attore, è formidabile, ma sono un po’ preoccupato all’idea che copra la bocca della gente con il nastro adesivo e che incoraggi le persone a fare lo stesso.

Le persone instabili potrebbero prenderlo come esempio, e a me preme fare delle scelte giuste. Robotkin [in Sonic] usa delle bombe da cartone animato che non feriscono nessuno.

So che è piaciuto e non voglio criticarlo, ma non fa per me… è di sicuro ben fatto, questi film sono fatti benissimo.