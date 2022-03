Come noto, indiè presente anche il più noto villain del Crociato di Gotham, ovvero siache, come molti già sanno, è interpretato da Barry Keoghan

Si tratta solo di un breve passaggio nell’atto finale della pellicola ambientato nel manicomio di Arkham in cui vediamo, in penombra, il profilo del Clown Principe del Crimine di Gotham offrire la sua amicizia all’Enigmista di Paul Dano.

Parlando del Joker presente nel suo The Batman, Matt Reeves spiega:

Quello che vedete è una specie di pre-Joker in realtà. Si ricollega a Conrad Veidt, a L’uomo che ride, che è il riferimento che è stato impiegato da Bob Kane e Bill Finger. Ovviamente quel tizio ha qualche malattia congenita. È una specie di Fantasma dell’opera, non può sorridere. Al posto di essere una storia di un Elephant Man nella quale il grottesco aspetto esteriore cela la bellezza interiore, per lui questa cosa va a creare la sua versione nichilista del mondo e una comprensione alquanto insidiosa della natura umana. Ecco da dove arriverebbe la psicologia di questo ragazzo.