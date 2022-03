, il cinecomic di, è ormai arrivato nei cinema ottenendo uno strepitoso riscontro tanto a livello critico quanto commerciale.

Eppure, il regista Matt Reeves ha raccontato di aver provato una certa ansia quando, il 23 agosto del 2020, è stato mostrato il primo trailer di The Batman nel corso del DC FanDome l’evento virtuale organizzato dalla Warner Bros per fare il punto della situazione sui vari progetti collegati alle property della DC Comics. Al tempo, l’uscita della pellicola era ancora fissata al primo ottobre del 2021 e, a causa della pandemia, il filmmaker aveva girato solo il 25% circa della pellicola dato che le riprese si erano fermate per via dei vari lockdown e sarebbero ripartite solo a settembre del 2020.

In un Botta & Risposta ospitato da Twitter, Matt Reeves haa raccontato:

Il primo FanDome è stato molto emozionante. Devo ammettere che una delle cose che mi emoziona di più è lo spulciare le reazioni dei fan ogni volta che rilasciamo un qualche trailer. E la reazione a quel primo promo è stata molto incoraggiante. Quando lavori a qualcosa come Batman lo fai con un discreto quantitativo di paura perché sai di voler fare una cosa ben determinata con la consapevolezza che ognuno ha una sua versione di Batman in testa.

Fortunatamente, Matt Reeves racconta che nella porzione di riprese di The Batman già girata, c’era anche quella in cui il Crociato di Gotham picchia un criminale dichiarando poi di essere “Vendetta”:

Sono stato molto fortunato perché avevamo girato quella scena emblematica in cui viene chiesto a Batman “E tu chi diavolo sei?” e lui risponde “Vendetta” dopo essersi sfogato su quel teppista. Sono stato davvero fortunato perché quel momento per me era emblematico di quello che volevo fare con il film. Era la risposta alla domanda “Con quale versione di Batman abbiamo a che fare?”. Volevo far capire che si trattava di quella e grazie al cielo l’avevamo girata perché volevo farla vedere al pubblico col primo trailer.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

